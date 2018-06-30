Эдвард Сноуден раскритиковал российское руководство

Бывший сотрудник американских спецслужб, которому российские власти предоставили убежище, считает, что проблема нашей страны кроется в коррупционном правительстве. В интервью газете Süddeutsche Zeitung Сноуден также сказал, что не одобряет политику президента Владимира Путина. Фигурант скандала с разоблачением программы прослушки американской разведки, заверил, что с самого начала пребывания в России он решил уклоняться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями.