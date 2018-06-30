Эдвард Сноуден раскритиковал российское руководство
Бывший сотрудник американских спецслужб, которому российские власти предоставили убежище, считает, что проблема нашей страны кроется в коррупционном правительстве. В интервью газете Süddeutsche Zeitung Сноуден также сказал, что не одобряет политику президента Владимира Путина. Фигурант скандала с разоблачением программы прослушки американской разведки, заверил, что с самого начала пребывания в России он решил уклоняться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями.
Комментарии4
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putin2018 30 июня 2018 | 05:12
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Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
yralez 30 июня 2018 | 05:18
А сколько вас таких.......идиотов и врагов России.
Путиноидов..
opiatnovyi63 30 июня 2018 | 05:53
Опрометчивый шаг. Могут тайно прихлопнуть или выдать америкосам с потрохами!
ostapbey 30 июня 2018 | 05:55
И на России сей Сноудэн все выведал.
Прям Штирлиц!
И внедрился даже..