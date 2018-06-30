Положительный образ повышения пенсионного возраста начали продвигать т.н. прокремлевские интернет-тролли

. По словам создателя сервиса для отслеживания таких пользователей, Романа Смолина, основные доводы троллей совпадают с тезисами правительства. До этого отслеживаемые аккаунты также активно комментировали выборы президента России, инаугурацию Путина, митинги, прямую линия, санкции против «фабрики троллей», войну в Сирии, а также ЧВК Вагнера.