Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине
Также одной из тем встречи в Хельсинки станет вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США. Саммит запланирован на 16 июля. На вопрос журналистов о санкциях, Трамп сказал, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Когда главу Белого дома спросили, признают ли Штаты Крым российским, он ответил, что американская администрация посмотрит.
Комментарии1
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liquidsky__ 30 июня 2018 | 04:14
Сольет Трамп хохлов, к бабке не ходи )