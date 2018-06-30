Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине

Также одной из тем встречи в Хельсинки станет вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США. Саммит запланирован на 16 июля. На вопрос журналистов о санкциях, Трамп сказал, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Когда главу Белого дома спросили, признают ли Штаты Крым российским, он ответил, что американская администрация посмотрит.