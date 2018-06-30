Российскому руководству направлены, по меньшей мере, два прошения о помиловании Олега Сенцова
Одно из них поступило из-за границы, подтвердил телеканалу «Громадьское» адвокат режиссера Дмитрий Динзе. В то же время он не стал раскрывать сведения об авторах этих обращений. Ранее о планах направить такое прошение Владимиру Путину говорил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Адвокат Динзе пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он вины не признает. Режиссер уже полтора месяца держит голодовку в колонии и требует отпустить из российских тюрем более 60 заключенных-украинцев.
Комментарии2
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antimalin 30 июня 2018 | 04:16
Никаких помилываний террористам.
Сенцов - террорист.
И он не голодает.
kanym 30 июня 2018 | 04:22
antimalin:Я, понимаю, что вы, идиот, но не думал, что до такой степени.