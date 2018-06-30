Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов не намерен переизбираться на новый срок
Он не будет выдвигать свою кандидатуру и планирует поддержать Аркадия Дворковича. Бывшего вице-премьера на днях выдвинула Федерация шахмат России. Выборы должны пройти осенью. Илюмжинов возглавлял ФИДЕ более 20 лет. Часть руководства в последние месяцы пыталась снять его с поста из-за того, что президент федерации оказался в санкционном списке США. Илюмжинов передал часть финансовых полномочий другому представителю ФИДЕ.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
avorozhev Александр Ворожев 30 июня 2018 | 04:10
Ну наконец то! Из него шахматист, как из говна пуля! Тем паче является путлеровским около 3,14 здёнышем!