Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали в психиатрическую лечебницу

Как рассказала в интервью украинскому телеканалу «Прямой» уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, она планировала навестить заключенного в колонии, но поездка не состоялась. Во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья. Гражданина Украины приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в участии в чеченской войне в 90-е годы на стороне сепаратистов и в убийстве российских военнослужащих. Он вины не признавал. В начале июня Клых объявил голодовку.