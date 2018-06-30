Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку
На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения», передает ВВС. По версии следствия, это происходило во время игры на бильярде. В распоряжении журналистов оказалось предполагаемое апелляционное определение по делу Улюкаева, которое Мосгорсуд решил не публиковать. Подлинность документа изданию подтвердили три источника. Как следует из документа, Улюкаев, со слов Сечина, предупреждал, что с министром ссориться не нужно.
Комментарии1
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kondrakr 30 июня 2018 | 03:42
Улюкаев вымогал у Сечина взятку самим фактом того, что занимал определённую должность.