Россия будет добиваться отмены решения о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия
Если этого сделать не удастся, дни организации будут сочтены, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, решение конференции ОЗХО о дополнительных полномочиях является серьезным нарушением конвенции. Как сказал Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4, в новом виде ОЗХО не сможет оставаться универсальной организацией. Новый мандат дает право не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновных в этом.
Комментарии2
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ospa82 30 июня 2018 | 02:26
Чует кошка, чьё мясо съела
ed10075 30 июня 2018 | 02:29
С чего бы это Лавров так напрягся? Есть что скрывать?