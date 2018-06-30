Россия будет добиваться отмены решения о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия

Если этого сделать не удастся, дни организации будут сочтены, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, решение конференции ОЗХО о дополнительных полномочиях является серьезным нарушением конвенции. Как сказал Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4, в новом виде ОЗХО не сможет оставаться универсальной организацией. Новый мандат дает право не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновных в этом.