Совет федерации просит проверить DW на соответствие российскому законодательству
Верхняя палата направило такое обращение в контрольные органы. В сенатской комиссии по информационной политике обвинили немецкую радиостанцию в «открытой пропаганде русофобских настроений». А также в искажении информации с целью манипуляции общественным мнением. Ранее с просьбой обратить внимание на DW к парламентариям обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Недовольство вызвали анонсы одного из интервью, которые в ведомстве сочли оскорбительными.
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hrzn877 30 июня 2018 | 02:59
Это уже во время футбола, а что будет после...