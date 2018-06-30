Жители Кунгура в Пермском крае теперь будут платить коммунальщикам за дождь
Они обнаружили в платежках новую строчку – оплата за сточные воды, 7 рублей в месяц, пишет местная газета «Искра». Управляющая компания объясняет это тем, что дождевая вода попадает в канализацию и таким образом создает дополнительную нагрузку. В местном «Водоканале» сказали газете, что плату за общедомовые нужды на отведение сточных вод будут взимать круглый год.
Комментарии3
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proxozhij 30 июня 2018 | 01:19
Еще в унитазах надо весы установить.
koshkairina 30 июня 2018 | 01:32
Всё больше похоже на "Приключения Чиполлино". Только вопрос, каким будет финал...
sparky 30 июня 2018 | 01:34
А зв ветер, который пыль на тротуары несет, тоже нужно с кунгурцев брать. И конечно за снег круглый год, причем летом больше, поскольку без снега пыли и стоков больше.