Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил скандальную запись в своем твиттере

Глава региона настаивает, что ее делал не он и намекнул на взлом его страницы в социальной сети. В удаленной записи проигрыш сборной Германии на чемпионате мира по футболу был назван позорным, а в качестве причины указывалась месть «десятков миллионов жертв» мировых войн. Королев руководит Липецкой областью уже двадцать лет.