Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил скандальную запись в своем твиттере
Глава региона настаивает, что ее делал не он и намекнул на взлом его страницы в социальной сети. В удаленной записи проигрыш сборной Германии на чемпионате мира по футболу был назван позорным, а в качестве причины указывалась месть «десятков миллионов жертв» мировых войн. Королев руководит Липецкой областью уже двадцать лет.
Комментарии2
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macsimus001 30 июня 2018 | 01:24
Королев руководит Липецкой областью уже двадцать лет.----;-И на старуху бывает проруха. Все таки 20 лет на галерах.
timudjin 30 июня 2018 | 01:25
Вот так взял, на пустом месте и спалил контору(