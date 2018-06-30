Арест со счетов и имущества «Новороссийского морского торгового порта» был снят накануне

Об этом говорится в отчете компании за первый квартал. Активы одного из крупнейших в России портов были арестованы в связи с расследованием в отношении его акционера, владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Их задержали в конце марта по обвинению в хищениях и организации преступного сообщества. В руководство другого совладельца порта, компании «Транснефти», говорили, что работают со следствием.