Мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, больше известный как Хихус, скончался на 51-м году жизни

Об этом на его странице в Фейсбуке сообщают его близкие. В России Хихус основал художественную группу «Люди мертвой рыбы», стоял у истоков фестиваля комиксов «КомМиссия», участвовал в создании короткометражных анимационных фильмов. Последние годы жил в юго-восточной Азии.