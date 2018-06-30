В Парижской штаб-квартире телеканала France 24 не стали комментировать претензии Роскомнадзора

«Мы ничего не получили [от Роскомнадзора] ни в своем московском офисе, ни в парижском», — заявили в телекомпании.

При этом представитель France 24 заверил, что «телеканал уважает законы стран, в которых он распространяет свою информацию».

Ранее Роскомнадзор заявил, что France 24 нарушает закон, поскольку его редакционную политику контролирует иностранная компания. Это произошло спустя сутки после вынесения предупреждения каналу RT во Франции.