Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%
Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.
Представителя профсоюза не позвали на заседание правительства по обсуждению пенсионной реформы. Причину не объяснили, но есть основания полагать, что это был единственный такой случай, — сказал «Эху Москвы» глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Михаил Шмаков отметил, что ФНПР смотрит на законопроект о пенсионной реформе не так, как правительство. Его необходимо дорабатывать, — считает глава федерации.
Комментарии6
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nitsahon 30 июня 2018 | 00:15
эдак и до 0% скатиться можно очень быстро...
великий кормчий очень сильно старается, чтобы к этому все шло...
danko1 30 июня 2018 | 00:16
Если бы опрос по рейтингу проводили анонимно, то он не упал на 15%, а составил около 15%, за счет голосов чиновников и силовиков, тех, кого Путин подкармливает.
ulagai 30 июня 2018 | 00:23
А что вы хотели?Осень патриарха.
lager23 30 июня 2018 | 00:26
Ударим рейтингом по голове плешекоротышки!
kama 30 июня 2018 | 00:59
Вциомовскую цифру можно смело умножать на 3, а то и на 4.
vor_on 30 июня 2018 | 01:01
пятая колонна растет, похвально