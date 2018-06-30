Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%

Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.

Представителя профсоюза не позвали на заседание правительства по обсуждению пенсионной реформы. Причину не объяснили, но есть основания полагать, что это был единственный такой случай, — сказал «Эху Москвы» глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Михаил Шмаков отметил, что ФНПР смотрит на законопроект о пенсионной реформе не так, как правительство. Его необходимо дорабатывать, — считает глава федерации.