Натали Турс больше не будет обслуживать чартерные рейсы
Владимир Воробьев отметил, что скорее всего финансовые проблемы появились из-за общей неблагоприятной ситуации на рынке.
Президент «Натали Турс» добавил, что перевозки на основе регулярных рейсов сохранятся.
В минувший понедельник появились сообщения, что туристы «Натали Турс» столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. Туристам было заявлено, что их номера не оплачены и им пришлось их оплатить повторно. Позднее, однако, как пишет «Интерфакс», «эти ситуации были урегулированы».
Комментарии2
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neyexo 30 июня 2018 | 00:36
А также к вашим услугам регулярные гиды, экскурсии, трансфер. Есть деньги - не заблудимся
forward 30 июня 2018 | 01:12
Весь турбизнес накрылся. А ведь там десятки тысяч человек работало.