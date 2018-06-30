Натали Турс больше не будет обслуживать чартерные рейсы

Это связано с финансовыми проблемами, — сказал «Эху Москвы» президент компании Владимир Воробьев.

Владимир Воробьев отметил, что скорее всего финансовые проблемы появились из-за общей неблагоприятной ситуации на рынке.

Президент «Натали Турс» добавил, что перевозки на основе регулярных рейсов сохранятся.

В минувший понедельник появились сообщения, что туристы «Натали Турс» столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. Туристам было заявлено, что их номера не оплачены и им пришлось их оплатить повторно. Позднее, однако, как пишет «Интерфакс», «эти ситуации были урегулированы».