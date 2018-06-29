Работа фанзоны на Воробьевых горах в Москве будет временно приостановлена 30 июня из-за непогоды
Работа фанзоны на Воробьевых горах в Москве будет временно приостановлена 30 июня из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы. «Закрытие площадки направлено прежде всего на обеспечение безопасности посетителей фанфеста в условиях сложных погодных условий», — сказали в пресс-службе.
Фан-зону закроют в частности из-за того, что в субботу в Москве ожидается сильный ветер.
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