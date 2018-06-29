Конституционный суд Австрии постановил разрешить вносить в книги записи актов гражданского состояния третий пол, если человек не может отнести себя к мужскому либо женскому полу. Конституционный суд рекомендует к использованию для таких людей определения «иной», «смешанный», «неопределенный». Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц. При рождении пол истца зарегистрировали как «мужской», и он впоследствии захотел изменить эти данные на «смешанный», но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия «смешанного» пола.

Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем «смешанного» пола