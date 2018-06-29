Телеканал Франс-24 не получал уведомлений Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ
Об этом агентству РИА Новости сказал представитель телеканала, добавив, что Франс-24 уважает законы всех стран, где ведет свое вещание.
Ранее Роскомнадзор заявил, что проинформировал учредителя Франс-24, ООО «Медиа Коммуникейшнс», о том, что телеканал нарушает закон о СМИ, поскольку его редакционная деятельность находится под контролем иностранного юридического лица.
Претензии к телеканалу Франс-24 возникли на следующий день после того, как Аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение местному отделению канала RT за репортаж из Сирии, в котором, по мнению французской стороны, грубо искажались факты.
Комментарии5
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neprostotak 29 июня 2018 | 23:13
редакционная деятельность находится под контролем иностранного юридического лица.
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Это типо до Роскомпозора только сейчас дошло, что Франс-24 французкий канал?
Тугодумы однако!
patrikk_1 29 июня 2018 | 23:16
Аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение местному отделению канала RT за репортаж из Сирии, в котором, по мнению французской стороны, грубо искажались факты...
Французы не могут судить RT, хотя бы потому, что они не свободны и независимы от британского и американского влияния. Сирия - это бывшая колония Британии и у них фантомные боли.
mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 23:29
Симоняшкин рупор лживой пропаганды распространился по всему миру, как зараза.
Кругом его "местные отделения", занимающиеся помимо кремлёвской пропаганды ещё и искажением фактов.
danko_vobla 29 июня 2018 | 23:36
mikhail_spb_: симоняшка, рупор, мильтоны, кадырка, пропиндосить. Кругом. Вроде, вероятно, наверное, возможно. Юморной кло кло тролль. Пролонгация.
aleks12 29 июня 2018 | 23:50
Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) предупредил российский телеканал RT France за "неточную подачу информации" и отсутствие альтернативных точек зрения в сюжете о Сирии "Имитация атак", вышедшем 13 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства 28 июня. Проверка CSA выяснила, что озвученные в сюжете слова очевидцев не соответствовали тому, что люди говорили на самом деле. "Продемонстрированные материалы, имеющие отношение к ситуации в Сирии, показали заметный дисбаланс в анализе", – также подчеркивается в документе. В RT France объяснили несоответствие перевода "чисто технической ошибкой, которая была исправлена".