Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Об этом сообщает пресс служба Международной федерации футбола.
Матч Испания — Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 мск
Комментарии4
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sensei54 29 июня 2018 | 22:37
Русофоба - арбитром? Нечестно.
kunst54 29 июня 2018 | 22:38
..."Вот здесь мне подсказывают -
оказывается, этот судья ... просто прекрасно известен
нашим журналистам, как один из самых продажных
политиканов от спорта, который в годы оккупации Франции
сотрудничал с гитлеровской разведкой". (А.Галич)
i_c_e 29 июня 2018 | 22:47
А почему не Зорькин? Мы ж на Российской территории, а не в какой Голландии.
Недосмотр.
jamba 29 июня 2018 | 23:31
Странный выбор ! Почему не с Басманного ?;)))