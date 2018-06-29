Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром матча 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Об этом сообщает пресс служба Международной федерации футбола.

Матч Испания — Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 мск