Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, туры аннулируются
Известный российский Туроператор – Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, туры аннулируются. Президент компании Владимир Воробьев сказал нашей радиостанции, что обслуживание чартеров прекращается в связи с финансовыми проблемами.
Компания обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.
Туры на основе регулярных перевозок сохраняются.
Комментарии11
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viktorova 29 июня 2018 | 22:36
Очередной успех путинского прорыва экономики!
barbatos 29 июня 2018 | 22:52
viktorova: Вот и Натали померла ... RIP ...
parasuk_ 29 июня 2018 | 22:40
Вот что бывает когда чем-то берется руководить дилетант типа навального. Все через жопу :)
prusol 29 июня 2018 | 22:44
Ещё одна неприличная фирма. Так и надо. А если грубо, то - "сукам по заслугам".
lager23 29 июня 2018 | 23:04
prusol: от вас попахивает не пресервами, а гомосятиной, не правда ли?
prusol 29 июня 2018 | 23:09
lager23: "Пресервы", милый чернопопый придурок - это для Вас единственно доступное лакомство.
lager23 29 июня 2018 | 23:23
prusol: нет, это ваш гламур, молодой человек, недосягаемый для гомиков, купите себе селёдку... она поможет преобразиться если втирать регулярно :)
prusol 29 июня 2018 | 23:27
lager23: Ну, скорее всего про "гомиков" - это Вам виднее. Только непонятно, а чего Вы так прочно привязались к моей персоне? Вы чего в итоге добиваетесь?
lager23 29 июня 2018 | 23:43
prusol: я лечу вашу извращённую душу.... такая у меня грязная работа!
satttana_perrrkele 29 июня 2018 | 22:44
этот "турс" так за***бывал своей реХламой, что ни разу не жалко.
- на-та-ли, а пошла ты
в дальний нафиг
на-та-ли, ты пыталась втюхать туры в пол земли...
ла-да-ла-ла, путинские приспешники.
Вот и за вами пришли
hata_c_krau 29 июня 2018 | 23:10
Путиномика озёрных разбойников и чекистов загибаясь всё больше достаёт граждан страны...