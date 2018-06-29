Известный российский Туроператор – Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, туры аннулируются. Президент компании Владимир Воробьев сказал нашей радиостанции, что обслуживание чартеров прекращается в связи с финансовыми проблемами.

Компания обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.

Туры на основе регулярных перевозок сохраняются.