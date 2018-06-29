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Эксклюзив Эха 22:32, 29 июня 2018

Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, туры аннулируются

Известный российский Туроператор – Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, туры аннулируются. Президент компании Владимир Воробьев сказал нашей радиостанции, что обслуживание чартеров прекращается в связи с финансовыми проблемами.
Компания обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.
Туры на основе регулярных перевозок сохраняются.

Комментарии

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viktorova 29 июня 2018 | 22:36

Очередной успех путинского прорыва экономики!

barbatos 29 июня 2018 | 22:52

viktorova: Вот и Натали померла ... RIP ...

parasuk_ 29 июня 2018 | 22:40

Вот что бывает когда чем-то берется руководить дилетант типа навального. Все через жопу :)

prusol 29 июня 2018 | 22:44

Ещё одна неприличная фирма. Так и надо. А если грубо, то - "сукам по заслугам".

lager23 29 июня 2018 | 23:04

prusol: от вас попахивает не пресервами, а гомосятиной, не правда ли?

prusol 29 июня 2018 | 23:09

lager23: "Пресервы", милый чернопопый придурок - это для Вас единственно доступное лакомство.

lager23 29 июня 2018 | 23:23

prusol: нет, это ваш гламур, молодой человек, недосягаемый для гомиков, купите себе селёдку... она поможет преобразиться если втирать регулярно :)

prusol 29 июня 2018 | 23:27

lager23: Ну, скорее всего про "гомиков" - это Вам виднее. Только непонятно, а чего Вы так прочно привязались к моей персоне? Вы чего в итоге добиваетесь?

lager23 29 июня 2018 | 23:43

prusol: я лечу вашу извращённую душу.... такая у меня грязная работа!

satttana_perrrkele 29 июня 2018 | 22:44

этот "турс" так за***бывал своей реХламой, что ни разу не жалко.
- на-та-ли, а пошла ты
в дальний нафиг
на-та-ли, ты пыталась втюхать туры в пол земли...
ла-да-ла-ла, путинские приспешники.
Вот и за вами пришли

hata_c_krau 29 июня 2018 | 23:10

Путиномика озёрных разбойников и чекистов загибаясь всё больше достаёт граждан страны...

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