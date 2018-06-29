Имя главы Роснефти Игоря Сечина исчезло из списка владельцев земли в посёлке Барвиха, в Подмосковье

20 июня 2018 года в выписке Росреестра на участок земли в графе «правообладатель» появилась запись — «Российская Федерация». Однако номер государственной регистрации права и дата его присвоения остались прежними, отмечает ресурс «Открытые медиа».

Ранее ФБК Алексея Навального обнаружил смену собственника в семье Генпрокурора Чайки, но Российская Федерация в том случае собственником не становилась.