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22:31, 29 июня 2018

Имя главы Роснефти Игоря Сечина исчезло из списка владельцев земли в посёлке Барвиха, в Подмосковье

20 июня 2018 года в выписке Росреестра на участок земли в графе «правообладатель» появилась запись — «Российская Федерация». Однако номер государственной регистрации права и дата его присвоения остались прежними, отмечает ресурс «Открытые медиа».
Ранее ФБК Алексея Навального обнаружил смену собственника в семье Генпрокурора Чайки, но Российская Федерация в том случае собственником не становилась.

Комментарии

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danko1 29 июня 2018 | 22:35

Если раньше только главный бандит на планете Путин был равен России, то теперь и приближенные к нему воры с ним сравнялись.
И учитывая, что они присвоили себе все природные ресурсы России, а бюджет и фонды считают своим кошельком, то они правы.
Осталось россиян остальных официально рабами объявить.

danko1 29 июня 2018 | 22:44

danko1: Если эта земля принадлежит Российской Федерации, то кто может помешать нам пикник на ней организовать тысяч на 50, совместив с митингом?

danko1 29 июня 2018 | 22:52

danko1: Если Путин и женат на России, то похоже, что в женах у него одни его подельники.

neburzhui2 29 июня 2018 | 23:35

danko1:
Осталось россиян остальных официально рабами объявить.

Что Вы сударыня в каждом комментарии всех и себя в том числе рабами объявляете ? Вы ведь как экономист с очень большим стажем ( раз уж давно на пенсии ) должны знать , что в капитализме ВСЕ РАБЫ ДЕНЕГ ! :-((
" Я пью ваше здоровье, господа ! " ( тост Волонда, "Мастер и Маргарита" ).

clandestino 29 июня 2018 | 22:36

"Вот так потерял своё имя!" (с) гр Ноль. Да что там имя, он и в зеркале-то не отражается.

macsimus001 29 июня 2018 | 22:38

Имя главы Роснефти Игоря Сечина исчезло из списка владельцев земли в посёлке Барвиха, в Подмосковье;;;;;;;;;;;Все как обычно- Настамнет

sapiens17 29 июня 2018 | 23:38

macsimus001: И налог платить не надо.

prusol 29 июня 2018 | 22:38

Правильно сделал, что всё переоформил на кого-то, даже неважно на кого.

nowyrusic 29 июня 2018 | 22:47

prusol: Да не переоформил он свою собственность ни на кого.
Просто в графке "собственник" написали его второе имя "Российская Федерация" .
Сечин и еще несколько его друзей и есть Российская Федерация, они давно ее на себя переписали.

prusol 29 июня 2018 | 22:51

nowyrusic: А Вы беснуетесь от бессилия?

nowyrusic 29 июня 2018 | 22:56

prusol: Старушка, тиы обделалась от злости.
Подмойся. А я спокоен. Я лишь объяснил тебе суть дела. И ты уже в истерике напустила в рейтузы.

prusol 29 июня 2018 | 23:11

nowyrusic: Мне просто нравится, как Вас легко вести на поводке.

nowyrusic 29 июня 2018 | 23:27

prusol: Ты мазохистка, старушка, тебе нравится, когда тебя в твое дерьмо личиком тыкают.
А мне нравится тебя тыкать в него.
Вот такое у нас взаимодействие.

prusol 29 июня 2018 | 23:29

nowyrusic: Прекрасно, но Вы мне нужны только для повышения моего рейтинга на этом сайте, так что говорите, говорите. А я, в итоге. только выигрываю от частого внимания вот таких глупеньких мужчин, как Вы.

lager23 29 июня 2018 | 22:56

prusol: Коля, а ты чего здесь так переживаешь или надоела румынская нищета?... так иди учи английский, с ним у тебя беда!

prusol 29 июня 2018 | 23:07

lager23: Ах, это опять Вы, BlackPop? Или SmattyAss? Идите в попу чёрный свинопас и собако.... Вам не место на этом сайте. Вам - в грязный аул.

lager23 29 июня 2018 | 23:18

prusol: нет таких слов, дружище, есть слово smart ass, но оно к вам не относится, вы слишком примитивны в своих инстинктах! Я очень ценю четвероногих друзей, молодой человек, но почему вы их негавидите? .... мешают тайно красить губы по ночам?

prusol 29 июня 2018 | 23:24

lager23: Насколько же Вы примитивны? Вас откровенно посылают, а Вы продолжаете навязываться и тявкать? А где же такое понятие по отношению к себе, как самолюбие или что в этом роде? Или для Вас это тоже иностранные и непонятные Вам фразы и слова? Неужели Вы не понимаете, что Вы - моральный уродец, который, в принципе, не может быть интересен любой женщине?

lager23 29 июня 2018 | 23:40

prusol: если у вас на аватарке чьи-то ноги, это совсем не значит что вы женщина, молодой человек!
Вы совершили слишком много проколов, говорящих худшее о вас, вы лживы и примитивны как бутылка дешёвого вина по ресторанной цене в захудалой провинции, однообразны как побережье Румынии и глупы как индюк... если вы и женщина, то лучше носите вуаль, а если "голубой мечтатель", то мягкий шлем на голове... бить будут больно!

prusol 29 июня 2018 | 23:47

lager23: Мне абсолютно всё равно, что Вы думаете обо мне. Мне непонятно только одно. Почему моя персона так волнительна для Вас? И неужели Вы такой дурачок, что до сих пор не понимаете, что я использую Вас и Ваши глупенькие дешёвые комментарии только для поднятия собственного рейтинга на этом сайте? Неужели Вы так неумны, что до сих пор не поняли, что Вас используют в определённом тотализаторе? И что Вы просто не можете быть интересным в любом другом случае?
Неужели молодой современный мужчина, коим позиционируете себя Вы, может быть так примитивен?

ramses333 29 июня 2018 | 22:40

Кто бы сомневался. Он у нас вообще нищеброд. Помочь надо бедняге. Может, скинемся по миллиардику?

sensei54 29 июня 2018 | 22:45

"Вальтера?! Убили?! ... Простите, господин штурмбанфюрер, нервы." (с)

ivar1964 29 июня 2018 | 22:50

Они еще стесняются-постисниваются. Через 6 лет стесняться перестанут.

lager23 29 июня 2018 | 22:53

Россия это горстка воров, или горстка воров — Россия?

Именно так начинается нравственное помешательство нации!

mikhail_spb_ 29 июня 2018 | 23:08


Теперь его зову Российская Федерация Сечин?
Или Игорь Российская Федерация?

gelont 29 июня 2018 | 23:14

Застеснялся удельный князь , зарделись ланиты , потупил очи долу и замел следы преступления . Только сказочка на этом не заканчивается , не все еще стырено на земле русской .

proxozhij 29 июня 2018 | 23:53

То есть, это как вторая жена, которую он кормит и тра...ет. Так что ли?

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