РКН предупредил французский канал Франс 24 о возможной приостановке работы в России из-за нарушения закона о СМИ
В ведомстве заявили, что, по их данным, редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что нарушает российское законодательство. Представители канала сказали агентству РИА Новости, что уведомлений от Роскомнадзора не получали и уважают законы тех стран, где они представлены.
Роскомнадзор сделал свое заявление на следующий день после того, как во Франции было вынесено предупреждение телеканалу RT France за искажение фактов при освещении темы химических атак в Сирии.
Телеканал RT заявил, что это была техническая ошибка, которую он исправил.
Комментарии5
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prusol 29 июня 2018 | 22:34
Наращивание навешевания нового железного занавеса?
oo0oo 29 июня 2018 | 22:45
Натовским пропагандистам пора указать их место )
kir_pich_101 29 июня 2018 | 22:52
Коробит их жирные рожи, когда кто-то правду говорит.
balamuto 29 июня 2018 | 23:05
"...И Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! - Гм... Да ведь других же нет. - Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", теряли в весе!... Мало этого! Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа."
М. Булгаков. " Собачье сердце".
Ахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
gelont 29 июня 2018 | 23:07
Французы пострадали за то , что симоньяниху поймали за брехливое жало . Брехня в эфире называется теперь " техническая ошибка " .