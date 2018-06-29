РКН предупредил французский канал Франс 24 о возможной приостановке работы в России из-за нарушения закона о СМИ

В ведомстве заявили, что, по их данным, редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что нарушает российское законодательство. Представители канала сказали агентству РИА Новости, что уведомлений от Роскомнадзора не получали и уважают законы тех стран, где они представлены.

Роскомнадзор сделал свое заявление на следующий день после того, как во Франции было вынесено предупреждение телеканалу RT France за искажение фактов при освещении темы химических атак в Сирии.

Телеканал RT заявил, что это была техническая ошибка, которую он исправил.