Известный российский Туроператор – Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, все туры аннулируются. Об этом сообщает ресурс Турдом. Президент компании Владимир Воробьев сказал нашей радиостанции, что обслуживание чартеров прекращается в связи с финансовыми проблемами.

Компания обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.

Туры на основе регулярных перевозок сохраняются, добавил Владимир Воробьев.