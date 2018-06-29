Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, все туры аннулируются
Известный российский Туроператор – Натали Турс отменяет все чартерные рейсы, начиная с завтрашнего дня, все туры аннулируются. Об этом сообщает ресурс Турдом. Президент компании Владимир Воробьев сказал нашей радиостанции, что обслуживание чартеров прекращается в связи с финансовыми проблемами.
Компания обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.
Туры на основе регулярных перевозок сохраняются, добавил Владимир Воробьев.
Комментарии1
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goshan31 29 июня 2018 | 22:15
Упс. Всем спасибо. Занавес.