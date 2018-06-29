Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%
Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.
Опросы ВЦИОМ показывают падение уровня одобрения деятельности президента. Это связано с последними законопроектами и предстоящими реформами, — сказал в эфире «Эха Москвы» политик Владимир Рыжков.
Владимир Рыжков отметил, что понижение рейтинга в летний период, — это необычно, поскольку летом люди как правило довольны ситуацией.
Комментарии8
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pyco_mypucmo 29 июня 2018 | 22:07
Чуть меньше, но всё равно любят. Не существует ничего в природе, за что бы его перестали любить. И он это давно понял.
taglit 29 июня 2018 | 22:10
pyco_mypucmo: ПТН-ПНХ
danko1 29 июня 2018 | 22:14
pyco_mypucmo: Если бы люди отвечали честно, то зафиксировали обвал рейтинг на 60-50%.
Но рабы трусливы и честно не отвечают, когда все их личные данные есть у интервьюера.
lager23 29 июня 2018 | 22:07
Володе плевать на это! Утритесь, ватники, Вас снова поимели!
viktorova 29 июня 2018 | 22:09
Прокакал Вова весь свой рейтинг. Скоро совсем свалится...
malanoff 29 июня 2018 | 22:15
viktorova: Спасибо старику Хоттабычу , услышал на конец народ Роиссии.
ded64 29 июня 2018 | 22:11
Пока не вымрет старичье привыкшее к повиновению беспокоится о поддержке не стоит...
vincenttt 29 июня 2018 | 22:18
А зачем приблатнённому гопнику какой-то рейтинг чтобы продолжать и грабить и убивать российское население?!