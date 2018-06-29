Возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных на фильм о Владимире Маяковском
Это результат прокурорской проверки.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. По версии полиции, речь идет о хищении одного миллиона рублей. Деньги были выделены в качестве субсидии из федерального бюджета Фондом кино на съемки фильма «ВМаяковский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, договор с Фондом кино о предоставлении субсидии был заключен до 2 июня 2015 года неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Маяковский».
Как это возможно – подписать договор с неизвестными — не уточняется. Подчеркивается, что фильм вышел в прокат осенью прошлого года, но руководство общества с ограниченной ответственностью деньги Фонду кино не вернули. Гендиректором ООО «Маяковский» значится Александр Шейн, который является режиссером фильма о знаменитом поэте. В картине сыграли Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.
В прошлом году было возбуждено дело о хищении денег, выделенных на спектакли Кирилла Серебренникова. С тех пор режиссер и ряд фигурантов под домашним арестом.
Комментарии2
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patrikk_1 29 июня 2018 | 22:16
Гендиректором ООО «Маяковский» значится Александр Шейн, который является мужем Чулпан Хаматова...
Теперь понятно почему Чулпан Хаматова из трусов вылетала, защищаю Кирилла Серебренникова - работники культуры все воруют.
ded64 29 июня 2018 | 22:18
Кино же сняли.... Вот отобьют деньги в прокате и вернут... Миллион РУБЛЕЙ на команду - ну это же смешно...