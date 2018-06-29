Сенатор Игорь Морозов: Деятельность «Дойче Велле» необходимо проверить на соответствие российскому законодательству

Деятельность немецкого издания «Дойче Велле» необходимо проверить на соответствие российскому законодательству, — считает сенатор Игорь Морозов. В интервью «Эху» он сказал, оно подаёт о России необъективные и искаженные сведения, что просто непозволительно для такого крупного СМИ.

Игорь Морозов добавил, что публикация русофобских сведений изданием «Дойче Велле» кажется ему странным, особенно на фоне проведения Чемпионата мира по футболу