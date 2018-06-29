Сенатор Игорь Морозов: Деятельность «Дойче Велле» необходимо проверить на соответствие российскому законодательству
Деятельность немецкого издания «Дойче Велле» необходимо проверить на соответствие российскому законодательству, — считает сенатор Игорь Морозов. В интервью «Эху» он сказал, оно подаёт о России необъективные и искаженные сведения, что просто непозволительно для такого крупного СМИ.
Игорь Морозов добавил, что публикация русофобских сведений изданием «Дойче Велле» кажется ему странным, особенно на фоне проведения Чемпионата мира по футболу
Комментарии5
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tks 29 июня 2018 | 22:06
А псевдо-сенатора Морозова проверить на наличие мозга.
zluki_bobry 29 июня 2018 | 22:18
tks: а кто это такое морозов? и что оно там тявкает, пытаясь в очередной раз замылить мозги своим пенсионерам??
captainobvious 29 июня 2018 | 22:07
В интервью «Эху Москве»
Эху чему? кому?
опять гастарбайтеры в отделе новостей лютуют...
dsa_dsf 29 июня 2018 | 22:09
"русофобских сведений" это как? Про наворованное дружками Путина что ли написали?
kunst54 29 июня 2018 | 22:16
Морозов Игорь Николаевич, 1956 г.р. В 1978 г. с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1988 г. — Краснознамённый им. Ю.В. Андропова институт КГБ СССР. До 1994 г. служил в ВС СССР, полковник ФСБ запаса.