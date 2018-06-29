Президент ФИДЕ не пойдет на новый срок
В интервью РКБ Кирсан Илюмжинов сказал, что занимает этот пост с 1995-ого года и пора передать его другому человеку.
Шахматная федерация России выдвинула Дворковича в минувшую среду, а сами выборы пройдут в октябре.
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zemljanka 29 июня 2018 | 21:39
Рыльца в пушку...(с)
seryj_wolk 29 июня 2018 | 21:45
Илюмжинов и пошел бы, да шансов у него нет. Придется идти в другое место, подальше.
a_111111 29 июня 2018 | 22:07
seryj_wolk: Именно это я и хотел сказать:)