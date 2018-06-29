В США предъявлено обвинение 38-летнему жителю Мэриленда, который совершил вооруженное нападение на редакцию «Кэпитал»
В США предъявлено обвинение 38-летнему жителю Мэриленда Джарроду Уоррену Рамосу, который 28-го июня совершил вооруженное нападение на редакцию газеты «Кэпитал». Его обвиняют в умышленном убийстве 5-ти человек. Он арестован без права освобождения под залог.
По предварительным данным, Рамос был зол на сотрудников газеты из-за статьи про него, которую он считал клеветнической. В заметке рассказывалось о том, как Рамос преследовал бывшую одноклассницу. Он даже судился с газетой, но разбирательство проиграл.
Комментарии3
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mystar 29 июня 2018 | 21:46
Обвиняют в умышленном убийстве 5-ти человек. Потом этот улыбчивый американец заключит сделку со следствием (95-98% всех уголовных судебных разбирательств в США проходит по сделке) и ему изменят статью на непредумышленное убийство. По закону США заключивший сделку со следствием получает понижение статьи на от 2 до 4 степеней. Вот поэтому в США такой небольшой процент умышленных убийств.
lion64__2 29 июня 2018 | 21:50
Возможно, это тоже либо "режиссёр", либо ещё какой-то задницепожатный. Как же его за решётку?
n_i_g_e_r 29 июня 2018 | 22:02
Скот должен гулать волно а скотина должна быт за решеткой