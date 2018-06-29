В США предъявлено обвинение 38-летнему жителю Мэриленда, который совершил вооруженное нападение на редакцию «Кэпитал»

В США предъявлено обвинение 38-летнему жителю Мэриленда Джарроду Уоррену Рамосу, который 28-го июня совершил вооруженное нападение на редакцию газеты «Кэпитал». Его обвиняют в умышленном убийстве 5-ти человек. Он арестован без права освобождения под залог.

По предварительным данным, Рамос был зол на сотрудников газеты из-за статьи про него, которую он считал клеветнической. В заметке рассказывалось о том, как Рамос преследовал бывшую одноклассницу. Он даже судился с газетой, но разбирательство проиграл.