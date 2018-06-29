Би-би-си сообщает подробности процесса по делу Улюкаева

В частности, журналистам удалось узнать, что говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании. Он утверждал, что Улюкаев отправил ему некое письмо, после которого Сечин решил обратиться к начальнику службы безопасности «Роснефти» генералу ФСБ Олегу Феоктистову. В суде Сечин повторил тезис о том, что Улюкаев вымогал у него 2 миллиона долларов, однако происходило это не во время игры на бильярде, а, цитирую, «на лестнице на второй этаж в процессе движения».

Улюкаев был задержан в ноябре 2016-го года после визита в кабинет Сечина. Его приговорили к 8-ми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.