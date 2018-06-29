Би-би-си сообщает подробности процесса по делу Улюкаева
В частности, журналистам удалось узнать, что говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании. Он утверждал, что Улюкаев отправил ему некое письмо, после которого Сечин решил обратиться к начальнику службы безопасности «Роснефти» генералу ФСБ Олегу Феоктистову. В суде Сечин повторил тезис о том, что Улюкаев вымогал у него 2 миллиона долларов, однако происходило это не во время игры на бильярде, а, цитирую, «на лестнице на второй этаж в процессе движения».
Улюкаев был задержан в ноябре 2016-го года после визита в кабинет Сечина. Его приговорили к 8-ми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.
Комментарии7
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zemljanka 29 июня 2018 | 21:36
Кадавры.
edun1952 29 июня 2018 | 22:16
zemljanka: ...неограниченного потребления.НИИЧАГО лопнут...
tks 29 июня 2018 | 21:38
А главное-то за кадром осталось! Ведь Улюлюев обозвал Сечёнкина грязным, жалким земляным червячишком! Да за такое тот ещё сравнительно легко отделался!
putin_itogy 29 июня 2018 | 21:40
Пауки - "Чёрные Вдовы"..
А в Кремле главный паук - "Atrax robustus"..
Яд которого опасен только для человека!...(и приматов)
На других млекопитающих он не оказывает действия!!!
neyexo 29 июня 2018 | 21:42
На лестнице должна быть видеокамера.
Если посмотреть запись, Улюкаев взял Сечина за горло и грозился сбросить с пролета
ac_dc 29 июня 2018 | 21:52
Странные у них там нравы.
Этот нагло вымогает, а вымогаемый сверх взятки еще и колбаски дарит.
И об здоровье вымогателя еще печется: не простыл бы ты, мол, без курточки то...
black_velvet 29 июня 2018 | 22:03
Какая прелесть ... Улюкаев вымогал у Сечина деньги. Фэнтези. Комикс.