В парижской штаб-квартире телеканала France 24 не стали комментировать претензии Роскомнадзора
«Мы ничего не получили [от Роскомнадзора] ни в своем московском офисе, ни в парижском», — заявили в телекомпании.
При этом представитель France 24 заверил, что «телеканал уважает законы стран, в которых он распространяет свою информацию».
Ранее Роскомнадзор заявил, что France 24 нарушает закон, поскольку его редакционную политику контролирует иностранная компания. Это произошло спустя сутки после вынесения предупреждения каналу RT во Франции.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
eduard53 29 июня 2018 | 21:32
Ну, хоть в заголовке-то можно не путать рижский с парижским!?
Гастарбайтер-торопыги эховы ...
sborisych 29 июня 2018 | 22:07
Роскомнадзор заявил, что France 24 нарушает закон, поскольку его редакционную политику контролирует иностранная компания. Это произошло спустя сутки после вынесения предупреждения каналу RT во Франции.
===
Что Роскомпозор, что Роспотребнадзор, что проТчий - и любой другой надзор- всё это лишь инструменты, управляемые и манипулируемые рассейскими политиканами. На благо, и во имя, тип-па, интересов отчизны нашей- и во исполнение трудностей и сложностей, которые страна всё равно героически преодолеет. С потерями, само собой, ну дык как без оных..