Фан-зону Чемпионата мира на Воробьевых горах завтра закроют из-за ожидаемого шторма
Как сказал Интерфаксу глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, это связано с возможными резкими порывами ветра, которые ожидаются завтра в дневное и вечернее время. Ранее о погодной угрозе фан-зоне в своем Твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин, однако у него шла речь не о закрытии, а об ограничении работы.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, завтра в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.
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merelymy 29 июня 2018 | 21:14
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город.