Фан-зону Чемпионата мира на Воробьевых горах завтра закроют из-за ожидаемого шторма

Как сказал Интерфаксу глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, это связано с возможными резкими порывами ветра, которые ожидаются завтра в дневное и вечернее время. Ранее о погодной угрозе фан-зоне в своем Твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин, однако у него шла речь не о закрытии, а об ограничении работы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, завтра в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.