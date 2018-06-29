Несмотря на блокировку мессенджера Телеграм в России, количество его пользователей практически не изменилось
Несмотря на блокировку мессенджера Телеграм в России, количество его пользователей за это время практически не изменилось. Таковы данные аналитической компании «Медиаскоп». В среднем в мае этого года Телеграмом пользовались 3 миллиона 667 тысяч человек, что всего на 49 тысяч пользователей меньше, чем было в апреле.
Руководство Роскомнадзора заявляет, что аудитория Телеграма снизилась на 25%. У многих пользователей в России он продолжает работать даже без средств обхода блокировки.
Комментарии1
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fresh_breeze 29 июня 2018 | 22:07
"У многих пользователей в России он продолжает работать даже без средств обхода блокировки."
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Да понятно, кто ж спорит..
Непонятно лишь, почему, если всё так радужно у Телеграма, его представители бомбардируют ЕСПЧ жалобами на РКН?
"Представители мессенджера Telegram подали в Европейский суд по правам человека вторую жалобу, касающуюся противостояния мессенджера с властями РФ."
https://www.znak.com/2018-06-18/telegram_podal_v_espch_vtoruyu_zhalobu_po_povodu_razbiratelstv_s_fsb_i_rkn