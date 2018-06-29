Несмотря на блокировку мессенджера Телеграм в России, количество его пользователей практически не изменилось

Несмотря на блокировку мессенджера Телеграм в России, количество его пользователей за это время практически не изменилось. Таковы данные аналитической компании «Медиаскоп». В среднем в мае этого года Телеграмом пользовались 3 миллиона 667 тысяч человек, что всего на 49 тысяч пользователей меньше, чем было в апреле.

Руководство Роскомнадзора заявляет, что аудитория Телеграма снизилась на 25%. У многих пользователей в России он продолжает работать даже без средств обхода блокировки.