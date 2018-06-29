Американская разведка предупредила об угрозе космической войны с Китаем и Россией
Об этом пишет газета «Дейли Мейл». По ее данным, начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия и Китай близки к запуску на орбиту нового космического оружия. Он также сказал, что эти страны развивают способность перехватывать спутники как с наземной, так и с космической позиций.
Комментарии1
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perestarok 29 июня 2018 | 21:21
"Американская разведка предупредила об угрозе космической войны с Китаем и Россией"
И о том, что в Ираке есть ОМП.