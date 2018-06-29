"Американская разведка предупредила об угрозе космической войны с Китаем и Россией"

Об этом пишет газета «Дейли Мейл». По ее данным, начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия и Китай близки к запуску на орбиту нового космического оружия. Он также сказал, что эти страны развивают способность перехватывать спутники как с наземной, так и с космической позиций.