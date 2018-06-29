Нефть сегодня активно дорожает и завершает неделю ростом
«Брент» сегодня выросла более чем на 2%, ее фьючерсы торгуются на уровне 79,5 долларов за баррель. Нефть WTI прибавила чуть более процента и превысила отметку 74 доллара. С начала недели «брент» вырос в цене на 5,2%, WTI на 8,3%.
Комментарии9
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max3446 29 июня 2018 | 21:08
помнится хомячье совместно с майданутыми нас тут уверяли что скоро нефть по 10 долларов будет.
pyco_mypucmo 29 июня 2018 | 21:09
Агония, стало быть, продляется.
glotov 29 июня 2018 | 21:22
pyco_mypucmo: Может, еще выздоровеете.
basel812 29 июня 2018 | 21:26
Портянки так всегда гордятся повышением цен на нефть будто,
в этом есть их заслуга. Как будто это, очередное, грандиозное достижение
страны. И главное, портянкам ничего с этого не обломится, купит ботоксная
братва себе по по новому поместью в какой нибудь приличной стране. Ну и
по новой яхте, само собой.
А портянки гордятся, пока с них штаны снимают.
bbob 29 июня 2018 | 22:16
max3446: Нацик, те, кого ты тут называешь хомячьем и майданутыми, это множество разных людей с самыми разными взглядами. Кто-то из них, действительно, считал, что нефть сильно упадет в цене (правда прогнозов про 10 долларов не помню), кто-то считал по другому. Но вот есть такой конкретный человек, В.В.Путин, которого, как и его озерно-кущевскую команду ты поддерживаешь. Так вот, этот дедуля утверждал, что если нефть опустится до 80 баксов с тогдашних, кажется 90, то все мировое производство рухнет
andreygo 29 июня 2018 | 21:08
Удержаться ли наши Сечины отповышения цен на бензин?
buva53 29 июня 2018 | 21:11
При нефти 80 повышают налоги, ЖКХ, бензин, пенсионный возраст, НДС....Что будет когда нефть грохнется до 30?
nata_roo 29 июня 2018 | 21:13
А тренд рубля при этом на ослабление. И хомячков ну совершенно не волнует вопрос, почему так получается: нефть растет, а рубль падает. С таким подходом ТАК победим!
tks 29 июня 2018 | 22:03
Куда нефть, туда и суперэкономика Энергетической Сверхдержавы! Этот аттракцион "качели путиномики" называется.