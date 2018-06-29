Нефть сегодня активно дорожает и завершает неделю ростом

«Брент» сегодня выросла более чем на 2%, ее фьючерсы торгуются на уровне 79,5 долларов за баррель. Нефть WTI прибавила чуть более процента и превысила отметку 74 доллара. С начала недели «брент» вырос в цене на 5,2%, WTI на 8,3%.