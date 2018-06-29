Глава СК Александр Бастрыкин поручил создать группу для расследования уголовных дел о врачебных ошибках
Об этом сообщается на сайте ведомства. Как сказал Александр Бастрыкин, поставлена задача организовать проведение собственными силами сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам.
Комментарии8
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tks 29 июня 2018 | 21:07
Именно - группу, а не отдел, специализирующийся на подобного рода делах?
Видимо, "Дело Врачей 2.0" на подходе. Наверное, ботокс оказался некачественным, зверская интоксикация случилась...
sagen 29 июня 2018 | 21:10
tks:Мне кажется, это он о себе думает. Про таких в детстве говорили - жертва аборта.
astet 29 июня 2018 | 21:59
sagen: А я поддержу Бастрыкина!
где дело о врачах-убийцах,
которые хотели отравить и зарезать
нашего горячо любимого вождя???
Где ленинградское (питерское) дело???
Где дело о вредителях,
которые мешают нашему автопрому
стать законодателем мировой автомоды???
jetsam 29 июня 2018 | 21:25
@проведение собственными силами сложных экспертиз@
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следователя Ватта И.И. назначить главным хирургом
пом.след. Быстригайкину Машу назначить главным урологом...
...
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nikita_troitsk 29 июня 2018 | 21:37
jetsam: А чего сложного? У них сил еще ого-го...
odobryam_s 29 июня 2018 | 21:28
"Ошибаются все, тетя Песя... Даже Бог! Иначе бы он поселил евреев не в этом ужасном месте, а где-нибудь в предместьях парижа"...
"Искусство жить в Одессе". Старый фильм.
put__out 29 июня 2018 | 21:51
Врач, помни! Чем выше должность больного, тем страшнее ошибка - лучше не лечи, пусть тихо помучается и по мирному отойдёт...
galina6837 29 июня 2018 | 21:52
а "ошибки" судей, депутатов, министров и президентов Бастрыкин проверить не планирует?