Лицензия «Дойче Велле» на вещание в России может быть отозвана

Об этом агентству РИА Новости сказал сенатор, член комиссии по информационной политике Игорь Морозов. По его словам, сенаторы обратятся в контрольные органы с предложением проверить деятельность «Дойче Велле» на предмет соответствия российскому законодательству.

В минувший четверг официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратилась к депутатам думы, сенаторам и Роскомнадзору с предложением дать оценку публикациям в соцсетях «Дойче Велле», которые Захарова назвала оскорбительными.

Напомню, что сегодня Роскомнадзор вынес предупреждение другому иностранному СМИ – Франс 24. Он обвинил его в том, что редакционная политика находится под управлением иностранной компании. Это произошло спустя сутки после того, как во Франции получил предупреждение телеканал RT France.