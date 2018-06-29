Лицензия «Дойче Велле» на вещание в России может быть отозвана
Об этом агентству РИА Новости сказал сенатор, член комиссии по информационной политике Игорь Морозов. По его словам, сенаторы обратятся в контрольные органы с предложением проверить деятельность «Дойче Велле» на предмет соответствия российскому законодательству.
В минувший четверг официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратилась к депутатам думы, сенаторам и Роскомнадзору с предложением дать оценку публикациям в соцсетях «Дойче Велле», которые Захарова назвала оскорбительными.
Напомню, что сегодня Роскомнадзор вынес предупреждение другому иностранному СМИ – Франс 24. Он обвинил его в том, что редакционная политика находится под управлением иностранной компании. Это произошло спустя сутки после того, как во Франции получил предупреждение телеканал RT France.
Комментарии16
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tks 29 июня 2018 | 21:04
Надо же, какая обидка: публикации на форумах СМИ - оскорбление не на жизнь, а на смерть! И это всё проклятые иностранные агенты!!
Что же будет дальше, даже страшно подумать и представить!
viktorova 29 июня 2018 | 21:06
Россияне должны смотреть только на «процветающую» Россию и только через проверенные зомбоканалы.
tks 29 июня 2018 | 21:20
viktorova: Пока идёт чемпионат, его можно использовать как анестезию под любые операции над телепузиками, вплоть до лоботомии и трепанации!
banyi1 29 июня 2018 | 21:08
Ответки начались, Эхо на очереди. Хотя оно нужно для контроля )))
tks 29 июня 2018 | 21:18
banyi1: Где же тогда ты и твои коллеги выделываться будете? И главное - как?
aleksandr39 29 июня 2018 | 21:10
"РТ " нужно закрыть везде и НАВСЕГДА .
basel812 29 июня 2018 | 21:16
Даже окончания чемпионата не могут дождаться. Крутить гайки будут основательно.
tks 29 июня 2018 | 21:16
Да вообще-то хрен, с ними, иноахентами этими, а вот кто бы самого Игоря Морозова отозвал?
Или оторвал? С его нагретого, насиженного, тёплого местечка?
i_c_e 29 июня 2018 | 21:19
Длинные волны с ВВС и Радио Свободы, и только на «зарегистрированной в органах радиотехнике».
Совок.
Забавно только, что это всё бессмысленно, разве только спутники начнут сбивать. А бабки в деревнях всякие «Дойче Велле» и «Франс 24» отродясь и не слушали.
nostradam 29 июня 2018 | 21:20
Вот ведь испугали, что вещать в бензопомойке запретят.
semper_fidelis 29 июня 2018 | 21:29
Как думаете, вопрос про финансируемые государством антигосударстенные СМИ (там ещё кое-что про предателей было), который озвучил Темнейший, будет иметь законодательные последствия?
zemljanka 29 июня 2018 | 21:31
"От нашего стола..."
fresh_breeze 29 июня 2018 | 21:53
А их ЗА ЩО???
juju11 29 июня 2018 | 22:00
Сучат ножками от нетерпения, не чают дождаться окончания мундиале.
wik35 29 июня 2018 | 22:04
Давно пора...немецкая журналистика давно деградировала,впрочем как и во всем мире....
ex_ex 29 июня 2018 | 22:09
В советское время были целые спецподразделения, которые глушили передачи Свободы, Би-би-си и Дейче велле. Надо снова их разворачивать.