Полиция возбудила уголовное дело о хищении миллиона рублей, которые выделил Фонд кино на съемки фильма «ВМаяковский»
Столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении миллиона рублей, которые выделил Фонд кино на съемки фильма «ВМаяковский». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным источника, договор с Фондом кино о предоставлении субсидии был заключен до 2-го июня неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Маяковский». Фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017-го года, однако руководство компании не вернуло деньги Фонду кино. Поручителем по договору являлся продюсер Александр Шейн. Он же был режиссером картины, в которой главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.
Комментарии4
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odobryam_s 29 июня 2018 | 20:37
"Все! Кина не будет"!
"Джентльмены удачи". Фильм на все времена.
semia 29 июня 2018 | 20:40
Зачем украли миллион рублей из широких штанин Маяковского?
kamen_12 29 июня 2018 | 20:40
Путинские сатрапы.
lion64__2 29 июня 2018 | 20:45
Опять задницепожатное богемное ворьё проявило свою гнусную сущность. Имели пг"аво укг"асть, раз лица либеральной национальности.