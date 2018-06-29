Представители шведского правительства передумали бойкотировать ЧМ в России после того, как их сборная вышла в плей-офф...

Об этом в интервью газете «Афтонбладет» заявила министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем. По ее словам, желающих очень много. Власти изменили свое мнение после консультаций с другими европейскими странами, в том числе с Великобританией и Данией, — сказала глава внешнеполитического ведомства Швеции. «Важно, чтобы мы могли поддержать нашу фантастическую сборную», — сказала она.