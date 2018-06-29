Представители шведского правительства передумали бойкотировать ЧМ в России после того, как их сборная вышла в плей-офф
Об этом в интервью газете «Афтонбладет» заявила министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем. По ее словам, желающих очень много. Власти изменили свое мнение после консультаций с другими европейскими странами, в том числе с Великобританией и Данией, — сказала глава внешнеполитического ведомства Швеции. «Важно, чтобы мы могли поддержать нашу фантастическую сборную», — сказала она.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
eslichestno 29 июня 2018 | 20:18
Еще бы! Сейчас и Англия подтянется, а если до финала дойдет, сама г-жа Мэй "изменит свое решение". Потому что отсутствие на финале ЧМ с участием сборной Англии означает политическое харакири.
sanisan 29 июня 2018 | 20:21
Иностранным болельщикам, приехавшим на чемпионат мира по футболу в Санкт-Петербург, задали вопрос: где находится Крым: на севере Украины, на западе Белоруссии или на юге России?
Все опрошенные из разных стран ответили, что Крым расположен на юге России, некоторые даже уточняли, что на юго-западе. Исключением стали двое гостей из Бразилии: один вообще не знал, где находится полуостров, а другой, из бразильского штата Парана где живет самая крупная украинская община, выбрал ответ про Украину.
patrikk_1 29 июня 2018 | 20:30
Представители шведского правительства передумали бойкотировать ЧМ в России после того, как их сборная вышла в плей-офф...
Не стыдно, делать громкие заявления, а потом идти на попятный?
blinorozhiy_chmo 29 июня 2018 | 20:27
Классическая европроституция. Так у них во всём. )
akademik_ugarov_56 29 июня 2018 | 20:32
Ай да Владимир Путин!
И тут-то сумел подмаслить, наш человек!
glotov 29 июня 2018 | 20:25
Повод придумали. На самом деле провалилась попытка политического давления на собственных болельщиков.
mystar 29 июня 2018 | 20:32
glotov: На самом деле провалилась попытка политического давления на собственных болельщиков.
____________________________________________________________________________________
На самом деле гражданам ЕСа и США плевать на политические игры своих правительств против России. Шведы вот не так давно половили половили невидимую российскую подлодку да и признались что ее не было.)))))
liquidsky__ 29 июня 2018 | 20:29
Двуличность гейропы работает против себя )