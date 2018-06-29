Актрису Сьюзан Сарандон задержали в Вашингтоне во время акции протеста
Об этом она сама написала в своем Твиттере. Американские СМИ пишут, что актриса участвовала в протестах против иммиграционной политики Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что на митинге возле Капитолия задержали более 570-ти человек. Им было предъявлено обвинение в административном правонарушении, что грозит им штрафом, после чего все они были отпущены.
Комментарии10
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patrikk_1 29 июня 2018 | 20:15
Актрису Сьюзан Сарандон задержали в Вашингтоне во время акции протеста...
Жидобандеровку повязали. Американский Сисян отсудит ей 10 долларов от правительства США, по решению Панамериканского СПЧ?
i_c_e 29 июня 2018 | 20:16
Кошмар. Пусть к нам едет — здесь не возбраняется «протестовать против политики Трампа». Демократия потому как.
pmasel 29 июня 2018 | 20:30
i_c_e: Не согласуют. Трамп - наш. Попадет под раздачу, а потом еще и на сутки сядет. Припомнят, что в Вашингтоне, возле Капитолия протестовала.
Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey
pmasel 29 июня 2018 | 20:33
О своем задержании сообщила также член палаты представителей США Прамила Джаяпал.
snikkersnepper 29 июня 2018 | 20:16
"...Ранее сообщалось, что на митинге возле Капитолия задержали более 570-ти человек..."
!!!!!!
viktorova 29 июня 2018 | 20:48
Враньё все. Задержали в здании.
Ссылка на видео ниже. Заодно посмотрите как задерживают и сравните с тем, как в России.
https://www.theguardian.com/film/2018/jun/29/susan-sarandon-arrested-anti-trump-rally-washington
ukrodupa404 29 июня 2018 | 20:24
Ауууууу ,хомячье !?
А теперь почитаем наших неполживцев про такую же новость но в России !
sadda
29 июня 2018 | 19:13
У нас Конституция чисто для бутофории, все решают путинские чинуши.
3 7
kir_pich_101
29 июня 2018 | 19:14
Все мысли должны быть согласованы.
А то не дай бог...
1 7
evgeny_biolog
29 июня 2018 | 19:38
"ранее уведомляла власти"
Какие власти? Которые по социальному происхождению из рабочих и крестьян?
Где вы твари?
max3446 29 июня 2018 | 20:28
как нафиг задержали на митинги, и не в Росии? с
viktorova 29 июня 2018 | 20:41
Это была не просто мирная демонстрация на улице.
570 женщин вошли в офис департамента юстиции в сенате США и устроили сидячую акцию протеста.
В России они даже войти бы не смогли никуда...
ugiazov 29 июня 2018 | 20:46
Её что, давно мигранты не насиловали?