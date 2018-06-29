Актрису Сьюзан Сарандон задержали в Вашингтоне во время акции протеста...

Об этом она сама написала в своем Твиттере. Американские СМИ пишут, что актриса участвовала в протестах против иммиграционной политики Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что на митинге возле Капитолия задержали более 570-ти человек. Им было предъявлено обвинение в административном правонарушении, что грозит им штрафом, после чего все они были отпущены.