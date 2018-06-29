Более 30-ти тысяч человек остались без света в Новосибирской области
Это произошло из-за аварийного отключения подстанций. Без электроснабжения остались бытовые потребители в 40 населенных пунктах. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Это произошло из-за аварийного отключения подстанций. Без электроснабжения остались бытовые потребители в 40 населенных пунктах. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил твит о причинах поражения сборной Германии на ЧМ в России В этом сообщении говорилось следующее: «Германия позорно вылетела с Чемпионата мира только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им»...
Комментарии2
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tvitov66 29 июня 2018 | 20:13
Неужели и тут выпускники с воздушными шариками виноВАТы?
vilingrad 29 июня 2018 | 20:29
Как они будут смотреть футбол?!!!