Федерация независимых профсоюзов России жалуется на то, что аппарат правительства отстранил ее представителя
Федерация независимых профсоюзов России жалуется на то, что аппарат правительства отстранил ее представителя от заседаний кабинета. Глава организации Михаил Шмаков сказал «Ведомостям», что вчера впервые за 25 лет на заседание не был приглашен координатор от профсоюзов. Это произошло после того, как Шмаков раскритиковал пенсионную реформу и объявил о планируемых акциях протеста.
В пресс-службе правительства опровергли ограничения для ФНПР, сказав, что монополии профсоюзов на участие в заседаниях нет. «На этом заседании были представители одних профсоюзом, на следующем будут ФНПР», — сказали в пресс-службе.
Комментарии4
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gvs 29 июня 2018 | 20:05
Отстранили, демоны! ))) Щас погоны сорвут ))))
sproter 29 июня 2018 | 20:29
Гуляй, Вася. Кроме тебя, у аппарата правительства еще всяческие Васи предусмотрены. Незаменимых Вась не бывает. Придется делиться профсоюзными взносами с, так сказать, коллегами.
fikus74 29 июня 2018 | 20:30
независимых профсоюзов в России нет.
ugiazov 29 июня 2018 | 20:39
На всякие там профсоюзы правители выделили только одно место на заседаниях.