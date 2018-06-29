Федерация независимых профсоюзов России жалуется на то, что аппарат правительства отстранил ее представителя от заседаний кабинета. Глава организации Михаил Шмаков сказал «Ведомостям», что вчера впервые за 25 лет на заседание не был приглашен координатор от профсоюзов. Это произошло после того, как Шмаков раскритиковал пенсионную реформу и объявил о планируемых акциях протеста.

В пресс-службе правительства опровергли ограничения для ФНПР, сказав, что монополии профсоюзов на участие в заседаниях нет. «На этом заседании были представители одних профсоюзом, на следующем будут ФНПР», — сказали в пресс-службе.