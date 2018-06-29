Столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении миллиона рублей, которые выделил Фонд кино на съемки фильма «ВМаяковский». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным источника, договор с Фондом кино о предоставлении субсидии был заключен до 2-го июня неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Маяковский». Фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017-го года, однако руководство компании не вернуло деньги Фонду кино. Поручителем по договору являлся продюсер Александр Шейн. Он же был режиссером картины, в которой главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.