Телеканал Франс-24 не получал уведомлений Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ

Об этом агентству РИА Новости сказал представитель телеканала, добавив, что Франс-24 уважает законы всех стран, где ведет свое вещание.

Ранее Роскомнадзор заявил, что проинформировал учредителя Франс-24, ООО «Медиа Коммуникейшнс», о том, что телеканал нарушает закон о СМИ, поскольку его редакционная деятельность находится под контролем иностранного юридического лица.

Претензии к телеканалу Франс-24 возникли на следующий день после того, как Аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение местному отделению канала RT за репортаж из Сирии, в котором, по мнению французской стороны, грубо искажались факты.