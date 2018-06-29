Телеканал Франс-24 не получал уведомлений Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ
Об этом агентству РИА Новости сказал представитель телеканала, добавив, что Франс-24 уважает законы всех стран, где ведет свое вещание.
Ранее Роскомнадзор заявил, что проинформировал учредителя Франс-24, ООО «Медиа Коммуникейшнс», о том, что телеканал нарушает закон о СМИ, поскольку его редакционная деятельность находится под контролем иностранного юридического лица.
Претензии к телеканалу Франс-24 возникли на следующий день после того, как Аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение местному отделению канала RT за репортаж из Сирии, в котором, по мнению французской стороны, грубо искажались факты.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 29 июня 2018 | 20:05
Франс24 - ещё та фейковая помойка. Рейтинг доверия - 0.
pmasel 29 июня 2018 | 20:18
Так они на русском не вещают. Или вата у нас шибко грамотная и сплошные полиглоты.
cattt 29 июня 2018 | 20:25
pmasel: В Империи Лжи по другому быть не может,
ukrodupa404 29 июня 2018 | 20:06
Да кто смотрит то этих пропагандонов лягушатных !? Гнать их пнями на хохлогабон ,там пусть квакают ,да и скаклостан как никак - еуриопа ,то есть восточная хранция ,жемчужина аграрного производства !))))
tom_tom 29 июня 2018 | 20:07
— Изя, как по твоему, кто лучше — Трамп или Обама?
— Обама, конечно. Он хоть и ссал в наших подъездах, но хоть не отнимал пенсии.
jetsam 29 июня 2018 | 20:17
интересно. дрон Почты россии не смог с этажа на этаж?
или РКН свой емейл еще не разблокировал?
* аааа, скрепоносные импортозаместительные позитроны по проводам
еще не научились быстро бегать из котельной...