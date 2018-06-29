Крупный пожар произошел в городе Советск в Калининградской области

Как сообщает Интерфакс, горят склады на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Площадь горения составляет 3 тысячи квадратных метров. Для тушения направлен вертолет. Также ожидается пожарный поезд. В администрации говорят, что пострадавших нет. Населению в городе ничто не угрожает.