Крупный пожар произошел в городе Советск в Калининградской области
Как сообщает Интерфакс, горят склады на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Площадь горения составляет 3 тысячи квадратных метров. Для тушения направлен вертолет. Также ожидается пожарный поезд. В администрации говорят, что пострадавших нет. Населению в городе ничто не угрожает.
Комментарии8
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angrew 29 июня 2018 | 19:34
Как можно жить в городе "Советск"? Я бы переехал.
post_v 29 июня 2018 | 19:36
angrew:
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это же тот самый город Советск, где Наполеон и Александр I подписали знаменитый "Советский мир", в честь которого выпускают сыр "Советер"
aleksandr39 29 июня 2018 | 19:59
post_v: Ополченцы начали процесс образования СНР ( Советская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
lisitsa1962 29 июня 2018 | 19:55
angrew: Это бывший Тильзит. Жители, видимо, надеются что и будущий
oleg_kievlyanin 29 июня 2018 | 20:04
angrew: //Как можно жить в городе "Советск"? Я бы переехал.//
Я бы тоже. В Тильзит например.
У нас в Украине город Ильичевск в Одесской области переименовали в Черноморск. Вспомнил Ильфа и Петрова.
zztop1960 29 июня 2018 | 20:07
angrew: Советск это Тильзит ( по немецки) от прусского Тильзе
disdai 29 июня 2018 | 19:34
Гори все совейское синим пламенем. Аминь.
andy66 29 июня 2018 | 19:54
нельзя так город называть!