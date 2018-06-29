Канада с 1-го июля введет ответные меры на американские пошлины

Об этом объявил МИД страны. Ранее Блумберг, ссылаясь на информированные источники, сообщал, что список товаров, которые затронут эти меры, охватывает широкий спектр продукции, в том числе сталь, алюминий, стиральные машины, виски, горчицу и туалетную бумагу. Это ответные меры на объявленные месяц назад таможенные сборы на канадские сталь и алюминий.