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19:31, 29 июня 2018

Канада с 1-го июля введет ответные меры на американские пошлины

Об этом объявил МИД страны. Ранее Блумберг, ссылаясь на информированные источники, сообщал, что список товаров, которые затронут эти меры, охватывает широкий спектр продукции, в том числе сталь, алюминий, стиральные машины, виски, горчицу и туалетную бумагу. Это ответные меры на объявленные месяц назад таможенные сборы на канадские сталь и алюминий.

Комментарии

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ukrodupa404 29 июня 2018 | 19:38

А че тишина !? Хомячье ,ну ка расскажите о бомбежке Торонто ,и нищих пенсионерах ,или сдохли все что ли !?)))))

olegleon 29 июня 2018 | 19:41

ukrodupa404: им запрещено такие темы обсуждать. да и устали они за два дня, пока доказывали, что встреча президентов США и РФ ничего не значит )))

olegleon 29 июня 2018 | 19:39

Канада в ответ завалит США марихуаной

max3446 29 июня 2018 | 19:45

«Газпром» подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа на Украину. Началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины». Миллер отметил, что данное решение было «ассиметричным» и нарушило «баланс в интересах сторон».
Он упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража. Все аргументы украинской компании были признаны несостоятельными.
Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена заведомо незаонного политически мотивированного решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.
На вопрос о дальнейшем взаимодействии «Газпрома» и «Нафтогаза» в условиях сохранения транзита определённого объёма газа через территорию Украины после 2019 года Миллер ответил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

polsan 29 июня 2018 | 20:10

Первая, хорошая новость для троллей за весь день! ))) Вот они и набежали! )))

dmitry35 29 июня 2018 | 20:27

Как же так, вы со Штатами целовались в дёсна, и вдруг такое... Где чувства, где любовь, где мечты и надежды?

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