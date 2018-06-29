Дерипаска отказался от кредитов «Промсвязьбанка», которые ему предлагало правительство в качестве мер поддержки
Бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитов «Промсвязьбанка», которые ему предлагало правительство в качестве мер поддержки. Об этом изданию «Белл» рассказали федеральный чиновник, а также знакомый Дерипаски. По их словам, у Дерипаски была возможность привлечь финансирование на тех же условиях, что и у «Реновы» Виктора Вексельберга. Но бизнесмен в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников правительства дал понять, что читает условия грабительскими, и от предложения отказался.
Комментарии3
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odobryam_s 29 июня 2018 | 19:33
Ну дык! Кредиты отдавать надо, а субсидии из бюджета - халява.... Вот вы бы что выбрали?
zemljanka 29 июня 2018 | 19:44
Бедолага. Токсичен. Навсегда.
i_c_e 29 июня 2018 | 19:58
С сумой теперь пойдёт? Зря он с Рыбкой разоср...ся. Она могла бы пригреть бедолагу.