Бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитов «Промсвязьбанка», которые ему предлагало правительство в качестве мер поддержки. Об этом изданию «Белл» рассказали федеральный чиновник, а также знакомый Дерипаски. По их словам, у Дерипаски была возможность привлечь финансирование на тех же условиях, что и у «Реновы» Виктора Вексельберга. Но бизнесмен в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников правительства дал понять, что читает условия грабительскими, и от предложения отказался.