РКН предупредил французский канал Франс 24 о возможной приостановке работы в России из-за нарушения закона о СМИ
В ведомстве заявили, что, по их данным, редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что нарушает российское законодательство. Представители канала сказали агентству РИА Новости, что уведомлений от Роскомнадзора не получали и уважают законы тех стран, где они представлены.
Комментарии7
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olegleon 29 июня 2018 | 19:34
- а вдруг он нам рожи набьёт?
- а нам за что?
post_v 29 июня 2018 | 19:38
должен ли ли Путин считаться иностранным агентом, если у него доверенным лицом на выборах была гражданка США Татьяна Навка?
sasha2011 29 июня 2018 | 19:45
post_v:
Мало того, она - жена его подчинённого!
Налицо прямое использование служебного положения!
maestro_air 29 июня 2018 | 19:53
Блюдут монополию на лапшу...
i_c_e 29 июня 2018 | 19:53
Офигеть. Оказывается «французский канал Франс 24» — иностранный? Кто бы мог подумать!
andrey_crf Андрей Балабан 29 июня 2018 | 20:32
Сначала наехали на Duetsche Welle. Потом примотались к France-24. Роскомпозор с большим наслаждением покатил бы бочку на БиБиСи. Да вот незадача - 'гадящая англичанка' не имеет свидетельства о регистрации в Роскомпозоре. А CNN, получившее регимтрацию в 2016м, является частным СМИ - их не за что ухватить; да и не время сейчас, накануне саммита...
andrey_crf Андрей Балабан 29 июня 2018 | 20:36
Путинская гибридная война со всеми либеральными демократиями мира вступила в фазу полного и окончательного маразма. Помогите Вованычу; пришлите кто сколько может на гибридную войну старого дзюдоиста.