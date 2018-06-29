РКН предупредил французский канал Франс 24 о возможной приостановке работы в России из-за нарушения закона о СМИ

В ведомстве заявили, что, по их данным, редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что нарушает российское законодательство. Представители канала сказали агентству РИА Новости, что уведомлений от Роскомнадзора не получали и уважают законы тех стран, где они представлены.