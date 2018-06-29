Активистку «Левого фронта» задержали у здания Совета Федерации за пикет против запрета пикетов

Для этого не было законных оснований, но полицейские даже не вникли в суть дела, — сказала «Эху Москвы» Галина Зубарева.

Гализа Зубарева подчеркнула, что ранее уведомляла власти об этой акции, но те уверили её, что никакого согласования не нужно.