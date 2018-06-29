Активистку «Левого фронта» задержали у здания Совета Федерации за пикет против запрета пикетов
Для этого не было законных оснований, но полицейские даже не вникли в суть дела, — сказала «Эху Москвы» Галина Зубарева.
Гализа Зубарева подчеркнула, что ранее уведомляла власти об этой акции, но те уверили её, что никакого согласования не нужно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sadda 29 июня 2018 | 19:13
У нас Конституция чисто для бутофории, все решают путинские чинуши.
kir_pich_101 29 июня 2018 | 19:14
Все мысли должны быть согласованы.
А то не дай бог...