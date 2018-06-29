Рейтинг одобрения Владимира Путина за неделю потерял сразу 9%, а за месяц – 15%
Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой.
Комментарии3
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andreykochnev 29 июня 2018 | 19:04
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
semen2026 29 июня 2018 | 19:10
как сказал один персонаж известного фильма про пиратов: когда ты маленький, слабый, глупый, плешивый и застенчивый, жить честно вообще не имеет никакого смысла!)
seryj_wolk 29 июня 2018 | 19:15
Невеликому лузеру рфской нации после выборов на рейтинг глубоко начхать. А через 6 лет он посадит на свое место преемника, который выдаст ему индульгенцию, освобождающую его от всякой ответственности за разворовывание и развал страны.